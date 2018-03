Segurança Máxima Detento morre em cela após parada cardíaca por ingestão de drogas 'Por volta da meia noite colegas de cela de Danrley começaram a gritar e bater nas grades para chamar os agentes ao local'

Apesar de todas as denúncias e investigações e frequentes revistas, drogas continuam entrando em unidades prisionais de Mato Grosso do Sul. Na madrugada de hoje, terça-feira (20), em Campo Grande, um detento do Presídio de Segurança Máxima da Capital morreu após usar drogas. Os agentes penitenciários foram avisados por colegas de cela da vítima.

A vítima foi identificada como Danrley Matos da Silva de 22 anos. Por volta da meia noite colegas de cela de Danrley começaram a gritar e bater nas grades para chamar os agentes ao local.

O detento estava na cela 5 e foi retirado e colocado no corredor, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado, já que no presídio não existe enfermeiros de plantão. Foi constato o óbito do preso, que sofreu uma parada cardíaca.

De acordo com informações repassadas por outros detentos, Danrley morreu depois de consumir drogas dentro da cela. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Danrley já havia sido condenado por roubo em 2015, quando armou uma emboscada para um homem que contratou os serviços de uma travesti.