DETENTO MORTO Detento que se vestiu de mulher para fugir de presídio é encontrado morto Traficante com pena de 73 anos é encontrado morto em cela de bangu 1 no RJ.

Clauvino da Silva tentou fugir do Complexo Penitenciário de Gericinó vestido de mulher, trajando uma máscara de silicone e peruca preta Foto: Divulgação/Seap

O detento Clauvino da Silva, de 42 anos, que tentou fugir da prisão vestido de mulher se passando pela própria filha foi encontrado morto numa cela no presídio de Bangu 1 considerado de segurança máxima, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, ele foi encontrado enforcado com um lençol enrolado no pescoço.

O governo do Rio informou que ele teria se matado. Uma sindicância foi aberta para apurar os fatos.

No último sábado, ele havia tentado fugir da presídio de Bangu 3 se passando pela sua filha de 19 anos. Ele vestiu uma máscara de látex, peruca preto e roupas da jovem e tentou sair pela porta da frente da cadeia. Após a tentativa frustrada de fuga, ele foi encaminhado para isolamento no presídio de Bangu 1, considerado de segurança máxima.

O traficante conhecido como Baixinho, foi condenado a 73 anos e 10 meses de prisão por tráfico de drogas. Em 2013, ele também tentou fugir pelo esgoto do Complexo de Bangu, chegou a escapar mas foi recapturado.