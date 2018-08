Campo Grande Detentos são encontrados mortos dentro de cela em presídio de segurança máxima Presos estavam enforcados com cordas artesanais no fundo da cela

Os detentos identificados como Mário Lima Barbosa, de 38 anos, e Alessandro Vieira Santiago, de 32, foram encontrados mortos dentro de cela na manhã desta terça-feira (31) no Estabelecimento Penal Jair Ferreira de Carvalho, em Campo Grande. As circunstâncias das mortes serão apuradas pela polícia.

De acordo com a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), os corpos foram localizados pelos agentes penitenciários, por volta das 10h30, após o encerramento do banho de sol, em uma das celas do Pavilhão VI – Cadeia Linear.

Os detentos estavam enforcados com cordas artesanais presas às grades nos fundos da cela.

Os dois estavam custodiados no presídio de segurança máxima da Capital desde junho do ano passado, por crimes contra o patrimônio entre outras passagens anteriores.

O local foi isolado e a perícia técnica da Coordenadoria Geral de Perícias foi chamada para os levantamentos necessários e coleta de provas.

*Com informações da assessoria