Roubo Dia de Santo começa com roubo de veículo em BR-060 próximo a Capital "O modelo do veículo não foi revelado"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem de 34 anos teve o veículo roubado por criminosos armados, por volta das 19h30 desta segunda-feira (12), na BR-060, em Campo Grande.

De acordo com o registro a vítima seguia na rodovia em seu veículo em uma velocidade de 100 km/h, quando na entrada da cidade foi surpreendida por um Fox preto, que foi 'fechando' eu carro. Armados, os bandidos mandaram o condutor parar e descer sem olhar para eles.

Ainda segundo o depoimento da vítima, sob ameaça, foi obrigado a entregar o automóvel, com vários objetos e documentos dentro. Em seguida, os criminosos fugiram. O homem havia visitado um amigo em Ponta Porã, feito compras no Paraguai e retornava para a casa no Estado do Mato Grosso.

O fato não foi testemunhado por ninguém. Até a publicação da matéria os suspeitos não foram pegos.