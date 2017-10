Dica da Polícia Civil: Saiba como prevenir assaltos no comércio

Por: Redação com assessoria

As Dicas de hoje são para comerciantes e consumidores que já passaram por uma situação desagradável por ter sido alvo de criminosos que tenham invadido seu estabelecimento ou que tenha identificado o veículo furtado após deixa-lo estacionado.

Fique atento!

Você que possui empresa em áreas comerciais, conheça bem seus vizinhos e atue em conjunto como forma de prevenir assaltos;

Combine códigos, garanta que a rede monitoramento esteja sempre em funcionamento e conheça bem as pessoas que contrata para fazer a segurança do local;

Procure analisar imagens das câmeras de segurança quanto a presença de pessoas em situação suspeita, em horários de pouco movimento. Informações como esta podem ser primordiais para a polícia identificar criminosos;

Verifique credenciais de carteiro, leitores de hidrômetro, entregadores de gás, funcionários das companhias de telefone e de energia elétrica, etc. Em caso de dúvida quanto a idoneidade do prestador de serviço, confirme junto à empresa correspondente e, sempre que possível, alerte a polícia ou vizinho mais próximo;

Ao contratar empregados, dê preferência àqueles que apresentam referências idôneas e que possam ser confirmadas mais facilmente. Se residirem fora do emprego, faça uma verificação de endereço antes de empregá-los. Em caso de dúvida, consulte a Polícia Civil;

Mantenha sempre à mão os telefones de emergência da Polícia. Conheça a localização da Delegacia de Polícia de seu bairro. Instrua seus funcionários sobre como proceder em caso de perigo iminente ou de simples observação de suspeitos nas imediações.

E a partir de agora você também pode assistir a essa e outras Dicas no canal da PCMS no youtube. Lá você encontra conteúdo exclusivo das ações da Polícia Civil, além de entrevistas e novidades. Siga-nos também no Instagram e facebook.

Ouça esta e outras Dicas na voz da Delegada Sidnéia Tobias quando preferir no MS NO RÁDIO e todos os dias, às 13h30 na rádio Educativa UFMS – 99,9.