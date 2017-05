Cassilândia Discussão de vizinhos por arame termina em morte, filho preso e pai foragido

Valdir Alves de Assis (67), foi morto após cair em uma "tocaia" armada, por Rance Cleverton Grein (33) que foi preso em flagrante e pelo pai de Rance, o senhor identificado como sendo Lourival Grein (53), que ainda é foragido. O crime aconteceu às 12h deste domingo (14) na fazenda Água Limpa, em Cassilândia, distante 418 km de Campo Grande.

De acordo com o registro, testemunhas relataram à polícia que Valdir foi até a casa onde moram Rance e o pai, para saber porque Lourival tinha se queixado por ele ter jogado arames no corredor da fazenda. Depois de alguns minutos de conversa, Valdir apontou o dedo para Lourival e disse que um dia os dois se encontrariam no corredor.

Após o momento tenso, Rance entrou na casa, pegou uma espingarda e disse que Valdir estava ameaçando o seu pai. O homem atirou duas vezes, mas os tiros não acertaram a vítima, que conseguiu correr em direção a camionete dele que estava na porteira para que pudesse fugir dali.

Lourival armado, correu atrás de Valdir que não conseguiu ligar o veículo e com a aproximação do autor do crime, desceu da camionete pela porta do passageiro tentando esconder-se de Lourival. Nesse momento, Rance chega por trás e atira duas vezes nas costas de Valdir.

Com a execução já feita contra Valdir, Rance ainda influenciou que seu pai Lourival atirasse na cabeça de Valdir, para que ele não "escapasse". De acordo com vizinhos Rance proferia dizeres de ódio como; " acabe com ele de uma vez". Após o crime, Lourival fugiu e jogou as armas no rio. Rance ligou para a Polícia Militar, tentou contar uma versão de legítima defesa, mas acabou preso.