Jardim Seminário Discussão por cachorro acaba com morte na Capital 'O crime aconteceu no final da noite de ontem, quinta-feira'

Luiz Henrique morreu com tiro nas costas após confusão por causa de cachorro Foto: Reprodução/Facebook

O estudante Luiz Henrique de Souza Barbarotti, 21 anos, morreu com tiro nas costas após se envolver em confusão por causa de cachorro. O crime aconteceu no final da noite de ontem, quinta-feira (22), no cruzamento das ruas Seminário com a Frutuoso Barbosa, no Jardim Seminário, em Campo Grande.

Conforme a Polícia Civil, a vítima e mais três amigos passeavam com dois cachorros na Orla Morena, quando o dono de uma das residências abriu o portão para sair e o cachorro dele da raça pit bull escapou. Os cães, então, passaram a brigar. Para separa-los, os amigos empurraram e chutaram o pit bull. O dono do cachorro agredido não gostou e houve confusão e bate-boca.

Após a briga, os rapazes foram embora ao sentido Avenida Tamandaré, mas foram interceptados pelo dono do pit bull que estava com mais dois homens, um deles armado, em um veículo prata. Os amigos ainda tentaram fugir correndo, mas foram perseguidos e Luiz acabou atingido nas costas. O colega dele foi ferido a coronhadas, mas conseguiu escapar.

Após o crime, os suspeitos fugiram no automóvel e ainda não foram localizados. A Polícia Civil já identificou dois dos três autores. O nome deles não foi divulgado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. (Com CG News)