Bataguassu Discussão por política acaba à facada no interior do MS

O fato foi registrado na noite deste domingo (30), quando policiais militares de Bataguassu foram acionados para atender uma briga entre irmãos no Jardim Santa rosa.

Ao chegarem ao local, à guarnição tomou conhecimento de que os três irmãos sendo duas mulheres de 31 e 33 anos e o homem de 39 anos ingeriam bebida alcoólica, momento que se iniciou uma discussão generalizada por motivos políticos.

O irmão de 39 anos tentou agredir a irmã de 33 anos com um soco, momento que a mesma se apoderou de uma faca e desferiu 5 golpes, atingindo o homem no abdômen e na perna. A irmã de 31 anos tentou intervir na briga e também acabou esfaqueada no braço. Os policiais militares providenciaram o socorro às vítimas e com a chegada da equipe dos Bombeiros, tentaram socorrer o homem que mesmo ferido gravemente estava alterado e precisou ser contido e imobilizado para receber atendimento médico.

A autora dos golpes foi presa pelos policiais e encaminhada a Delegacia de Polícia Civil onde foi autuada em flagrante pela autoridade Policial. A faca utilizada no crime foi apreendida e as vítimas permaneceram internadas recebendo atendimento médico.