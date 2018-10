DOF DOF apreende 135 mil pacotes de cigarros em dois dias

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam 135 mil pacotes de cigarros (2700 caixas) contrabandeados do Paraguai, sem a documentação de regularidade fiscal.

A primeira apreensão ocorreu no sábado (29) às 4h na região de Vista Alegre. O primeiro veículo abordado foi o caminhão Mercedes Benz azul carregado com 300 caixas (15 mil pacotes). Logo em seguida, os policiais abordaram a carreta branca carregada com 1500 caixas (75 mil pacotes). Ao todo foram 90 mil pacotes de cigarros apreendidos e entregues na Polícia Federal de Dourados.

A segunda apreensão ocorreu durante o policiamento para fiscalização na cidade de Iguatemi. Os policiais localizaram o caminhão trator atrelado ao semirreboque estacionado e com as características suspeitas. Durante a vistoria foram localizados 45 mil pacotes (900 caixas) de cigarros contrabandeados. O veículo e a carga de cigarros foram entregues na Receita Federal de Mundo Novo.

Em apenas dois dias o DOF apreendeu 135 mil pacotes de cigarros contrabandeados, o equivalente a 2700 caixas.