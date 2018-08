Tráfico DOF apreende 80 mil pacotes de cigarros contrabandeados na fronteira "Ocorreu por volta das 17h, em um posto de combustível abandonado na região de Mundo Novo"

Foto: Reprodução

Dois carregamentos que totalizaram 80 mil pacotes de cigarro contrabandeado do Paraguai foram apreendidos neste domingo (5), em Mato Grosso do Sul por policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF).

O primeiro carregamento, com 40 mil pacotes foi apreendido por volta das 16h50, na BR-376, em Ivinhema. O condutor da carreta que transportava o cigarro, um homem de 42 anos, disse durante a abordagem que levava farinha de osso, mas depois acabou confessando que levava o produto contrabandeado.

O suspeito revelou ainda que pegou a carreta já carregada em um posto de combustível da cidade de Mundo Novo e que levaria a mercadoria para São Paulo. O veículo, com o cigarro foi encaminhado junto com o motorista para a delegacia da Polícia Federal em Dourados.

A segunda apreensão do domingo, também de 40 mil pacotes, ocorreu por volta das 17h, em um posto de combustível abandonado na região de Mundo Novo. O condutor, um homem de 39 anos, disse que levava soja, mas na vistoria ao veículo os policiais encontraram o cigarro. O suspeito acabou revelando então que tinha sido contratado para levar o cigarro até Cascavel, no Paraná.

O motorista junto com o veículo e a carga foram levado para a delegacia da Polícia Federal em Naviraí.