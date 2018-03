DOF apreende caminhÃ£o carregado com 30 mil pacotes de cigarros

BR-163 DOF apreende caminhão carregado com 30 mil pacotes de cigarros 'O motorista foi contratado para entregar a carga de cigarros contrabandeados do Paraguai em São Paulo

Foto: Reprodução

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na madrugada de hoje, quarta-feira (28), por volta das 0h30, um caminhãoMercedes Benz, carregado com aproximadamente 30 mil pacotes de cigarros em meio a uma carga de mudança. A apreensão ocorreu durante abordagens do policiamento para fiscalização próximo da BR-163.

Os policiais com apoio de uma equipe da Polícia Militar de Nova Alvorada do Sul, abordaram o condutor de 39 anos, que alegou ter pego o veículo já carregado de um homem, segundo ele, desconhecido.

De acordo com os policiais, o motorista foi contratado para entregar a carga de cigarros contrabandeados do Paraguai em São Paulo.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Dourados para os procedimentos legais.