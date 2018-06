"Açucar recheada" DOF apreende carreta de açucar com mais de 2,5 mil quilos de maconha "Questionado sobre a droga, o homem disse que pegou o caminhão já carregado em Ponta Porã"

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na manhã de ontem, segunda-feira, dia 11 de junho, por volta das 7h30, um caminhão carregado com açúcar e mais 2.523 quilos de maconha.

A apreensão ocorreu durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164. O motorista do caminhão, um homem de 50 anos de idade, disse que carregou o açúcar em uma usina em Rio Brilhante. Durante a vistoria os policiais localizaram os fardos do entorpecente.

Questionado sobre a droga, o homem disse que pegou o caminhão já carregado em Ponta Porã, e levaria para o porto de Santos, no litoral de São Paulo.

O caminhão, o motorista e o entorpecente foram encaminhados para a Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados, para os procedimentos legais.