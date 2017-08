Departamento de Operações de Fronteira DOF apreende quase uma tonelada de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na noite de terça-feira (01), por volta das 23h30, uma camionetes Toyota Hilux, de cor preta e placas de Xanxerê, SC com 824 quilos de uma substância orgânica aparentando ser maconha, e uma camionete Amarok de cor cinza e placas de falsas de Orlândia, SP e registro de Roubo em Barueri, SP. A camionete transportava 939 quilos do mesmo entorpecente.

As apreensões ocorreram durante abordagens do policiamento itinerante para fiscalização na rodovia BR 463. Os condutores das camionetes não obedeceram a ordem de parada e abandonaram os veículos, após tentativa de fuga e realização de uma acompanhamento tático da equipe do DOF. A camionete Hilux preta capotou. Os vários tabletes da droga totalizaram, nos dois veículos, 1.762 quilos do entorpecente.

Os veículos e a droga foram entregues na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.