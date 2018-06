Ponta Porã DOF apreende carga de jaquetas e relógios e prende seis contrabandistas "Os autores informaram que seguiam para Nova Alvorada do Sul"

Um dos seis carros com produtos contrabandeados apreendidos pelo DOF Foto: Divulgação/Assessoria

O total de seis carros lotados com produtos contrabandeados do Paraguai foram apreendidos na noite de ontem, segunda-feira (25/06) pelo DOF (Departamento de Operações de Fronteira) no município de Ponta Porã, a 323 km de Campo Grande. De acordo com o DOF, o comboio seguia para Nova Alvorada do Sul, onde os materiais introduzidos ilegalmente no país seriam comercializados.

A apreensão ocorreu por volta de 22h40 durante abordagens no bloqueio policial que o DOF fazia na região de Ponta Porã. Os policiais contabilizaram 19 fardos de jaquetas, oito caixas de relógios de diferentes marcas e modelos e 16 caixas com produtos de maquiagem. A ocorrência foi entregue à Receita Federal em Dourados.

Os seis motoristas foram detidos. Fabio Belarmino de Santana, 47, conduzia um Chevrolet Ipanema com cinco fardos de jaquetas. José Nides Pereira de Souza, 50, também conduzia um Chevrolet Ipanema com cinco fardos de jaquetas.

Luiz Roque Neto, 43, era o motorista do Chevrolet Vectra carregado com oito caixas com diversos relógios. Pedro Custódio, 45, levava cinco fardos de jaquetas em um Fiat Palio. Ubirajara Praxedes dos Santos, 46, era o motorista do Ford Fiesta com 16 caixas de maquiagem e Valde Sandro José Leal, 39, conduzia um VW Gol com quatro fardos de jaquetas.

Fonte: Helio de Freitas, de Dourados