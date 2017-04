Contrabando DOF fecha estradas ao contrabando na fronteira

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam, na tarde de quarta-feira (12), por volta das 16:40hs, dois por Contrabando, Desobediência, Direção Perigosa e Omissão de Socorro.

Os mesmos foram identificados como Reginaldo Pereira da Silva (47) e Wagner Fernandes (55) oriundos da cidade de Dracena no estado de São Paulo, que durante uma ação policial que teve início na MS 134, quando o condutor do veículo Ford Escort de cor prata evadiu em alta velocidade ao avistar a viatura do DOF, sendo abordado após acompanhamento tático que resultou no capotamento do veículo Fiat Uno, com placas de Campo Grande que seguia de Nova Alvorada do Sul para Nova Andradina, tendo como vítimas a condutora, uma mulher de 28 anos de idade e sua filha de 3 anos de idade.

No veículo Ford Escort, os policiais encontraram diversos produtos eletrônicos adquiridos no Paraguai e que seriam comercializados na cidade de Dracena no estado de São Paulo. Entre os produtos apreendidos estavam aparelhos de celulares e tablets, brinquedos, rádios comunicadores, calculadoras, caixas de som e interfones.

Os dois individuos juntamente com o veículo e os produtos apreendidos foram entregues na Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) em Dourados para os procedimentos legais.