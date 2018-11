DOF DOF prende sete pessoas por porte ilegal de arma de fogo e prática de caça ilegal

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na tarde de domingo (4), por volta das 17h15, sete homens por porte ilegal de arma de fogo e pela prática de caça sem a devida autorização.

As prisões ocorreram durante abordagem do policiamento para fiscalização na rodovia MS-166, região da Cabeceira do Apa. Os condutores das camionetes Ford Deserter branca e GM S10 prata transportavam três espingardas, munições, carne suína e quatro animais vivos, conhecidos como porco-monteiro.

Questionados sobre a carne e os animais, os homens disseram que praticaram a caça sem a devida autorização em uma fazenda, no município de Ponta Porã.

Disseram ainda que abateram dois porcos-monteiro e capturaram quatro, que transportavam amarrados nas camionetes.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã para os procedimentos legais.