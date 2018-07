Fronteira DOF recupera carro roubado, após ele o veículo ser abandonado em Aral Moreira "Ao checar numeração de chassi e motor dos utilitários, foi verificado que o Renault Sandero era objeto do crime de furto na cidade de Pinhais (PR)"

Com registro de furto no Estado do Paraná, policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam na tarde de ontem, terça-feira (3), durante fiscalização, dois veículos abandonados, sendo um pelo motorista, e o Renault Sandero, na região de fronteira, em Aral Moreira.

De acordo com os policiais, o carro furtado é o Sandero, de cor vermelha. Já o VW Gol, foi abandonado pelo condutor, quando segundo a ocorrência, ele [motorista], avistou a equipe do DOF, retornou e fugiu por uma estrada vicinal.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Aral Moreira para os procedimentos legais.