Drogas DOF recupera veículo furtado carregado com mais de uma tonelada de droga

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) recuperaram na noite de terça-feira (20), por volta das 20h, um veículo Renault Duster de cor preta e placas falsas de Campo Grande, MS carregado com 1.210,0 Kg de uma substância aparentando ser maconha e 12 Kg de um entorpecente conhecido como Skank.

A apreensão da droga ocorreu durante uma tentativa de abordagem do bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-289, região de Amambai sentido a cidade de Coronel Sapucaia. O condutor do veículo não obedeceu a ordem de parada e fugiu, em alta velocidade.

Durante o acompanhamento tático, o condutor seguiu por uma estrada vicinal, abandonou o veículo e fugiu para a mata às margens da rodovia, não sendo localizado pelos policiais. Durante a checagem policiais dos agregados do veículo (numeração do chassi e motor), os policiais descobriram que as placas originais são do município de Dom Aquino, MT e que o veículo possuía um Boletim de Ocorrência por Roubo/Furto.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.