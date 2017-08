PRF Dois abandonam caminhonete com 1,1 tonelada de maconha O veículo com placas de Goiás era produto de furto/roubo e a origem dele é Belo Horizonte.

Dois homens abandonaram uma caminhonete com 1.192 quilos de maconha depois da perseguição policial na BR-163, em Campo Grande, neste domingo (13). Dentro do veículo ainda foi encontrado um rádio comunicador.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes realizavam fiscalizações na rodovia e durante abordagem a uma caminhonete com placa aparente de Rubiataba (GO), o motorista acelerou para tentar fugir.

Havia dois homens no veículo que foi acompanhado por policiais rodoviários por alguns quilômetros. Após uma distância da base operacional da capital sul-mato-grossense, motorista e passageiro abandonaram o veículo com a droga e fugiram a pé em mata às margens da rodovia. Policiais fizeram buscas na região, mas não encontraram.

A camionete estava com centenas de tabletes de maconha na carroceria e no interior do veículo, de acordo com a PRF. Os policiais constataram que a camionete é produto de roubo/furto de Belo Horizonte.

O veículo e o entorpecente foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar).