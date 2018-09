Gaeco Dois homens são presos em Coxim-MS durante Operação Quinta Geração "Os dois são de Itumbiara, interior de Goiás. Vieram ao MS pescar"

Foto: PC de Souza

Dois homens foram presos em Coxim, na manhã de hoje, quinta-feira (27), por uma equipe da Polícia Militar, em apoio a operação Quinta Geração, deflagrada pelo MP/GO (Ministério Público de Goiás).

os empresários Gilberto de Almeida Leles e Iris Domingos da Costa, proprietários de consultoria e contabilidade, estavam num rancho, na avenida presidente Vargas, as margens rio Taquari, quando foram presos de forma temporária.

Segundo o edição MS, eles foram levados para a delegacia de Polícia Civil, passaram por exame de corpo delito no Hospital Regional e no período da tarde vão ser ouvidos pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado).

Os dois são de Itumbiara, interior de Goiás, e são alvos da operação que investiga desvios de R$ 1 milhão em Goiás. O desvio de dinheiro público é na Câmara Municipal de Cachoeira Dourada (GO). O terceiro suspeito também é procurado na região norte de Mato Grosso do Sul.

Durante quatro meses, a investigação, coordenada pela promotora Ana Paula Sousa Fernandes, apurou que os desvios vinham ocorrendo desde 2014, por meio de superfaturamento de contratos fictícios e nomeação de servidores fantasmas.

A ação é realizada ainda em três outros municípios de Goiás, Itumbiara, Inaciolândia e Goiatuba. No total, serão cumpridos 21 mandados, sendo 10 de prisão e onze de busca e apreensão. A operação conta com o apoio das policias Civil e Militar. Participam 12 promotores de Justiça, 16 delegados, 53 agentes, 69 policiais militares e 10 servidores do Ministério Público.

Fonte: Página Brazil.