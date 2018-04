Fronteira Dois são executados a tiros na região de fronteira com o Paraguai

Foto: Porã News

Dois homens que transitavam a bordo de uma motocicleta foram encontrados executados a tiros na região de fronteira.

O fato foi registrado na manha de sábado (14) quando por volta das 05:30hs, populares que transitavam próximo a estrada de acesso a Sete Quedas entre a cidade de Paranhos no estado do Mato Grosso do Sul na fronteira com a cidade paraguaia de Ypehú, alertaram a Policia Militar que após constatar a veracidade do fato acionaram os investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) e agentes da Policia Técnica da Policia Civil, que identificou as vitimas como, Marcelino Villalba Britez (52) e Matias Lopes Vareiro (38), que teriam sidos executados com pelo menos 73 tiros de pistola durante a madrugada de sábado, em Paranhos, na fronteira com o Paraguai. No local a Polícia Civil recolheu 46 cápsulas do calibre nove milímetros e outras 27 de 40 milímetros.

Os investigadores do SIG acreditam que a execução tenha sido um ajuste de contas do crime organizado que atua na região de fronteira entre o Paraguai e o estado do Mato Grosso do Sul.