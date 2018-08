Alcinópolis Dona de casa morre esmagada pelo próprio carro na BR-359

Foto: PC de Souza

Uma dona de casa, identificada até o momento como Cláudia Ferreira, de aproximadamente 35 anos, morreu em um capotamento por volta das 13 horas desta quinta-feira (16), na BR-359 em Alcinópolis.

Segundo informações repassadas a nossa reportagem, Claudia era condutora de uma Fiat Uno, com placas de Alcinópolis, e acabou perdendo o controle do veículo em uma curva. O carro atravessou a pista, subiu em um paredão de terra e acabou capotando.

Claudia estava sem cinto de segurança, foi arremessada para fora e acabou sendo esmagada pelo veículo. No carro estavam duas filhas de Claudia, uma de um e a outra de quatro anos, uma amiga identificada como Alessandra Gonçalves, de 32 anos, e os filhos dela uma adolescente, de 14 anos, e uma criança de cinco.

O Corpo de Bombeiros de Coxim foi acionado, porém quando chegaram ao local as vítimas já haviam sido socorridas pela ambulância do hospital de Alcinópolis.

Testemunhas retiraram o veículo de cima do corpo de Claudia. As Polícias Civil e Militar e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) estiveram no local registrando o acidente.