Tráfico Dono da "boca" se entrega sem reação e finaliza dando informações da venda

Uma operação envolvendo policiais Civis e Militares "meteram cadeados" em uma boca de fumo na noite desta quarta-feira (22) no bairro Jardim Violetas, em Três Lagoas, leste de Mato Grosso do Sul. Homem de 35 anos foi preso em flagrante e 45 Kg de maconha apreendidos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a droga estava espalhada por toda a casa em forma de tabletes. Os policiais chegaram as vítimas por uma denúncia anônima que apontou a residência como sendo ponto de comercialização de drogas, após monitorarem o local, foi feita abordagem do responsável do imóvel, que foi visto entrando com um saco preto suspeito.

Nelson Fabiano de Alcântara confessou a venda de drogas no local e não impediu a entrada dos policiais. A droga estava escondida em diversos cômodos do imóvel e em locais improváveis, como na geladeira, em armários, cômoda e até dentro de uma impressora.

Ao todo, foram apreendidos 45 tabletes de maconha, totalizando 23,4 Kg, e quatro ‘trouxinhas’ de haxixe, pesando 540 gramas. Uma balança usada na pesagem e no preparo das substâncias vendidas também foi apreendida.

Suspeito confessou ainda que estava em frente de sua residência a espera de um comprador, por isso parte da droga estava preparada dentro de um saco preto. Por conta do flagrante, foi dada voz de prisão ao suspeito que foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).