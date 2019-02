FUZIL .30 Dono de motel é preso com fuzil que derruba helicóptero e arsenal Suspeito guardava armas em sua casa no interior do Estado

Homem já tinha sido preso por porte ilegal de arma Foto: Reprodução/Jornal do Estado

Aníbal Jaques Ricardo, de 53 anos, foi preso nesta segunda-feira (18), após ser flagrado com um fuzil de uso restrito das forças armadas e munições de grosso calibre em sua casa, em Aquidauana.

Conforme a polícia, foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do empresário após denúncias de que ele teria um arsenal no local. Aníbal é proprietário de um motel no município.

Após receber as denúncias, a polícia foi até a casa de Aníbal, após questionamento, o suspeito mostrou primeiramente 19 munições sem marca aparente, que estavam guardadas em uma gaveta de seu guarda-roupas, alegando que ganhou de um amigo.

Ainda questionado pela polícia, sobre possíveis armas e mais munições no local, o empresário negou, mas durante as buscas no imóvel, foi encontrado em cima de seu guarda-roupas enrolado em cobertores, um fuzil ‘Mosque Fal de Ferrolho’ calibre .30, com capacidade para cinco munições.

A arma apreendida tem um longo alcance e é capaz de derrubar até helicóptero. Usada pelos alemães na 2ª Guerra Mundial e, atualmente é de uso restrito das forças armadas em treinamento e formaturas.

Segundo o site Jornal do Estado, além do Fuzil, foram encontrados dez munições calibre .38 dentro de um vaso de planta, munição característica de calibre .762 dentro de um copo, munição calibre .380, e mais quatro munições de calibre .762 dentro de outra gaveta guarda-roupas.

Aníbal já tinha outras passagens pela polícia, até mesmo por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele e o material foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil da cidade.