Coxim Dono de veículo acorda com carro em chamas nos fundos de casa 'O caso será investigado; a polícia suspeita que o incêdio seja criminoso, um jovem foi visto saindo correndo do quintal'

Foto: Reprodução/Victor Medeiros

Um veículo Ford Fiesta, com placas de São Gabriel do Oeste, ficou totalmente destruído pelo fogo durante a madrugada desta sexta-feira (09), na rua Campo Grande, no Bairro Nova Coxim, em Coxim, cidade distante 242 quilômestros de Campo Grande.

Conforme apurado pelo site Coxim Agora, o proprietário relatou que dormia no momento em que um vizinho o alertou que seu veículo, estacionado aos fundos da residência, havia sido incendiado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas, porém o automóvel já estava completamente destruído pelo fogo. Um segundo veículo, que estava estacionado próximo, também ficou danificado.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e informada de que um jovem foi visto saindo do quintal onde o incêndio ocorreu, levando a crer que o mesmo teria sido o autor.