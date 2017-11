doso de bicicleta morre em acidente com carreta

Idoso de 60 anos morreu em acidente no fim da tarde de quinta-feira (9), em Dourados, a 214 quilômetros de Campo Grande. Ele estava em uma bicicleta e foi parar embaixo de um carreta.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a carreta estava parado no semáforo do cruzamento da avenida Marcelino Pires com a rua Coronel Ponciano e ao fazer uma conversão, houve o acidente.

O motorista da carreta, de 39 anos, disse à polícia que não viu a vítima e que parou o veículo quando ouviu algumas pessoas gritando. Ele desceu e se deparou com o ciclista embaixo do último eixo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas o idoso já estava morto. O exame de alcoolemia no motorista apontou que ele não havia consumido bebida alcoólica