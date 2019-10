TRAGÉDIA Douradense morre em colisão entre carro e moto no Paraguai Violenta colisão ocorreu na noite de ontem (30), por volta das 20h30

Foto: Reprodução/Concepcion al dia

Gilvan Moderno, atualmente residindo na cidade paraguaia de Concepcion, natural de Dourados, morreu na noite desta quarta-feira (30) após colidir frontalmente a moto que conduzia contra um Fiat Mobi, que era conduzido pelo professor paraguaio Wilson Orrego. Sgeundo testemunhas, o motoqueiro estava em alta velocidade no momento do acidente.

O motoqueiro sofreu múltiplas fraturas pelo corpo e ainda chegou a ser socorrido e levado ao Hospital regional de Concepción onde morreu antes de receber os primeiros atendimentos, conforme o site Dourados News.

Segundo o histórico, o homem cursou faculdade de Direito na Unigran em Dourados e havia se mudado para Concepcion onde atuava no setor de compra de animais para o frigorífico da cidade. Ainda não foram repassadas maiores informações sobre o acidente e o estado de saúde do condutor do Mobi.