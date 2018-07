Operação Spot DRE cumpre 13 mandados de prisão contra traficantes que movimentam "mercado" entre MT e MS "Além da droga, que saiu de MS com destino à capital mato-grossense, os policiais também apreenderam munições e um veículo roubado"

Droga apreendida durante mandados de busca e apreensão na região metropolitana de Cuiabá Foto: Reprodução/DRE

A DRE (Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes), da Polícia Judiciária Civil, de Cuiabá (MT) deflagrou a Operação Spot na manhã desta sexta-feira (13) e cumpre 37 mandados, 13 de prisão. O objetivo é prender integrantes de uma associação criminosa que atua na compra, logística e distribuição de drogas entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Ao Campo Grande News, a Polícia Civil explicou que as investigações para identificar fornecedores de drogas já duram três meses, mas que a operação foi desencadeada após apreensão da última sexta-feira (6), quando um carregamento de 332 tabletes de maconha foi descoberto.

Além da droga, que saiu de MS com destino à capital mato-grossense, os policiais também apreenderam munições e um veículo roubado. Uma pessoa foi presa em flagrante.

Ainda segundo investigadores, não há mandados expedidos para Mato Grosso do Sul.

Mandados

Policiais civis das delegacias da Diretoria de Atividades Especiais e Diretoria Metropolitana cumprem, desde as primeiras horas, 37 mandados judiciais, expedidos por duas Varas Criminais de Cuiabá. No total, são 13 de prisão preventiva da 13ª Vara Criminal Especializada em Entorpecentes.

Além disto, foram expedidos dez mandados de busca e apreensão da 13ª Vara Criminal e 14 buscas e apreensões pela 9ª Vara Criminal. No total, participam da operação 150 policiais civis, lotados na DRE e em unidades da Diretoria de Atividades Especiais (GCCO, GOE, GEPOL, DEFAZ, DEMA, GOA) e em delegacias da Diretoria Metropolitana (DHPP, DERRFVA, DERF Cuiabá, DERF/VG, DEDDICA, DEA Cuiabá).

Spot

Na logística, as negociações de pagamento de frete normalmente são realizadas por meio de contratos em longo prazo com um ou mais fornecedores de transporte.

Contudo, existe outra modalidade que também pode ser explorada pelos embarcadores, conhecida como logística Spot, que refere-se a ‘local’, outras vezes a ‘imediato’, em tradução livre do inglês para o português.

Está relacionado a uma situação de mercado que envolve o pagamento à vista, com entrega imediata do produto ou serviço. Por isso, quando se fala em Spot para logística, entende-se que é preciso envolver outra transportadora no serviço de entrega rápida para atender a demanda.

*Fonte: Campo Grande News [Veja aqui a matéria e título original].