Canadá Duas mortes são confirmadas em ataque de Toronto "12 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança que está em estado grave"

Foto: © Chris Helgren/Reuters

Um ataque a tiros em Toronto, no Canadá, na noite de ontem, domingo (22), deixou uma mulher morta e 13 feridos, em frente a uma restaurante. O autor dos disparos também morreu. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime. Entre as vítimas, uma criança está em estado grave.

De acordo com a imprensa local, os tiros foram disparados entre as avenidas Danforth e Logan, no distrito de Greektown. Uma testemunha, que estava dentro do estabelecimento no momento do ocorrido, disse à TV CBV News que ouviu de dez a 15 disparos. "Começamos a ouvir as pessoas gritando na frente", afirmou Jody Steinhauer.