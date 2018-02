Aquidauana Duas pessoas morrem após acidente na BR-419 Vítimas voltavam para Aquidauana quando acidente aconteceu

Foto: Luiz Guido Jr

Duas pessoas morreram após um trágico acidente ocorrido entre uma motocicleta e uma camionete na tarde deste sábado (17), na BR-419, estrada do Taboco, em Aquidauana.

De acordo com as informações apuradas pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", as vítimas, identificadas como Fabrício de Lima Basílio, de 17 anos, e Leandro Ferreira do Nascimento, de 28 anos, estavam em uma motocicleta Honda Bros preta, que bateu de frente com uma camionete Mitsubishi L200, de cor cinza.

Os jovens voltavam para o município após terem ido levar óleo para a moto do irmão de Fabrício, que havia apresentado problemas mecânicos na região, enquanto o veículo, conduzido por um homem de 64 anos, apontado como um funcionário da Fazenda Olhos D'Água, seguia no sentido oposto.

O motorista da camionete estava acompanhado da esposa e de uma colega de trabalho. A mulher dele teve ferimentos e precisou ser levada para o hospital.

A Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas para analisar o local e investigar a causa do acidente. Os corpos foram encaminhados para o IML de Aquidauana.