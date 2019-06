NACIONAL Duas versões: briga ou tentativa de assalto leva sargento a matar jovem de 20 anos em bar Caso aconteceu nesta madrugada de sexta-feira (28), em Brasília

Íthallo Matias, 20 anos, não tinha antecedentes criminais e morreu no Hospital Regional do Paranoá ao ser baleado por um PM após uma discussão Foto: Reprodução/Montagem-MS Notícias

Ithalo Matias Gomes, de 20 anos, foi alvejado dentro de uma bar em Paranoá, em Brasília (DF). O jovem foi atingido por disparos feitos por um sargento da Polícia Militar, que compareceu à 6ª Delegacia de Polícia de Paranoá, na madrugada de hoje (28), informando as autoridades que teria reagido a uma tentativa de roubo, que resultou na morte do jovem. A versão do militar foi contestada, por uma namorada do jovem que disse que Ithalo foi assassinado após uma briga entre o militar e a vítima no bar.

O jovem não tinha antecedentes criminais.Em depoimento na madrugada, a namorada da vítima informou que, às 23h30 desta quinta-feira (27), ela e amigos foram até o bar em em determinado momento houve uma confusão entre o sargento eo jovem. Em choque, a vítima não soube informar com precisão o que teria iniciado a briga.

Em depoimento do acusado de homicídio relata outro caso. De acordo com o sargento, ao sair do bar ele foi abordado por um indivíduo que se aproximou repentinamente e tentou tomar sua arma de fogo. O revólver estava na cintura do militar e o homem teria disparado acidentalmente, enquanto o suposto assaltante tentava puxar a arma. O acusado não citou a presença de Júlia. Segundo ela, os dois possuem um relacionamento, mas ele é casado com outra mulher e tem filhos.

O crime é investigado como tentativa de homicídio. Procurada, a PM ainda não havia se manifestado sobre o caso até a última atualização desta matéria.



Fonte: *Correio Braziliense