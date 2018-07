Dourados Dupla é detida por posse ilegal de arma de fogo

Foto: Osvaldo Duarte

Dois jovens de 19 anos, moradores no jardim Caiman e jardim Pantanal, na região do Monumento ao Colono, na saída de Dourados Para Campo Grande, foram detidos no início da noite desta terça-feira, dia 10 de julho, por uma equipe do Getam (Grupamento Especial Tático de Motos), do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados, por posse de uma pistola calibre 765.

A operação começou na rua Monte Alegre, onde um dos rapazes foi abordado, após informações de que ele possuía uma pistola, o que foi negado com veemência pelo jovem.

Diante disso os policiais resolveram fazer uma investigação no celular do suspeito, onde descobriram no WhatsApp uma conversa sobre a venda de uma pistola 765, momento que o rapaz disse ter intermediado a compra da arma, mas para outra pessoa e indicou o endereço do comprador.

Os policiais então se deslocaram até a rua “D” no jardim Caiman, onde encontraram o comprador que negou possuir qualquer tipo de arma, mas em revista ao automóvel do acusado foi localizada a pistola, que o jovem acabou confessando ter comprado de um indígena pelo valor de R$ 3.000, por estar sendo ameaçado.

A dupla foi detida e encaminhada para a delegacia do 1º Distrito Policial de Dourados, onde deverá prestar depoimento ao delegado de plantão.