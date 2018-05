Apreensão Dupla é flagrada em rodovia de MS com U$$ 38.670 não declarados

Dinheiro apreendido pela polícia. Foto: Foto: Reprodução.

Dois homens, um de 27 e outro de 34 anos, foram flagrados sábado (28), na MS-164, com U$ 38.670 não declarados. O dinheiro, equivalente a cerca de R$ 130 mil, estava nos bolsos da dupla e foi encontrado durante fiscalização do DOF (Departamento de Operações da Fronteira).

Os dois homens estavam em um carro de placas de Campo Grande e, conforme o DOF, disseram que levavam o dinheiro para a capital sul-mato-grossense e que não tinham documentos de declaração de origem dos dólares.

No bolso do mais novo tinha U$ 18.670 e no do mais velho U$ 20.000. Eles foram encaminhados à Polícia Federal, em Ponta Porã, prestaram depoimento e foram liberados. O dinheiro ficou apreendido para investigação sobre origem e destino.