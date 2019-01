MS-270 Dupla é presa após abandonar carro furtado na estrada e caminhar a pé rumo a Dourados

Foto: Osvaldo Duarte

João Felipe Ferreira de Abreu, 19, e Matheus Ardulla da Silva, 18, ambos moradores em Guapó (GO), foram presos na manhã de ontem (27) caminhando a pé pela rodovia MS-270, que liga Dourados ao distrito de Itahum. A dupla é acusada de tentar levar para o Paraguai, um veículo Fiat Pálio Weekend furtado em Águas Lindas de Goiás (GO) no dia 19 deste mês.

Segundo nota encaminhada pela Polícia Militar Rodoviária, no sábado (26) pela manhã eles seguiam pela rodovia no sentido Dourados - Itahum, quando receberam ordem de parada pela guarnição. Os criminosos empreenderam fuga e conseguiram despistar os agentes.

Mais tarde eles resolveram abandonar o veículo em meio a uma mata no distrito e pela manhã de domingo saíram a pé rumo a Dourados a fim de conseguir contatar o destinatário do carro, um homem identificado como Ti, morador em Ponta Porã.

As guarnições de Dourados e Itahum se uniram para localizar os criminosos e conseguiram encontrá-los às 6h20 caminhando pela rodovia. Eles estavam sujos, apreensivos e com aparência cansada.

Questionados sobre as condições em que se encontravam, os jovens confessaram que teriam fugido de abordagem na manhã anterior e que haviam abandonado um veículo destinado à fronteira em uma mata.

Eles também relataram que teriam sido contratados por um desconhecido em Goiânia e que para levar o carro até Ponta Porã seria pago o valor de R$ 3 mil a cada um. Após o serviço eles pretendiam retornar de ônibus para a cidade de origem.

João Felipe e Matheus foram encaminhados até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados onde foram autuados por receptação e adulteração de sinal, já que a placa afixada no carro seria de Brasília (DF), porém, após checagem da polícia foi confirmado que o veículo seria na verdade de Águas Lindas de Goiás (GO).