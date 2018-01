Afonso Pena Dupla é presa após gastar R$ 1,7 mil em casa noturna e não ter dinheiro para pagar "Também foi preso um rapaz de 21 anos que ainda na boate, agrediu a dupla enquanto a PM preparava a condução"

A Polícia Militar prendeu na noite do domingo (07/01), dois homens, um de 23 e outro de 29 anos, que não tinham dinheiro para pagar a conta de R$ 1.753,40 de uma casa noturna localizada na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. Um dos autores já devia R$ 1.400 no local e ainda tentou negociar a dívida com um celular extraviado.

Conforme apurado, por volta das 4 horas, a dupla inciou conversa com a direção da casa. Eles se prontificaram a deixar um celular Samsung S7 Edge, avaliado em aproximadamente R$ 2 mil, como forma de caução, garantindo que sairiam, mas que logo retornariam para acertar a conta.

Entretanto, durante a negociação o gerente descobriu que o celular pertencia a uma mulher que havia extraviado o aparelho na casa noturna e sequer tinha conhecimento do acordo. Em seguida, a PM foi acionada e encaminhou os homens para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.

A Polícia Civil foi informada ainda que o autor de 29 anos devia mais R$ 1.400 no estabelecimento, de outra ocasião, e que só havia entrado no local desta vez porque se apresentou com nome falso. Também foi preso um rapaz de 21 anos que ainda na boate, agrediu a dupla enquanto a PM preparava a condução.