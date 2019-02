FALSO FRETE Dupla é presa após manter motorista refém para roubar carreta Criminosos usaram aplicativo de frete para "contratar" vítima

Motorista falava com a filha ao celular no momento em que foi rendido pelos criminosos Foto: Reprodução/Rio Brilhante em Tempo Real

Marcos Vinícius Rodrigues da Silva, de 31 anos, foi preso e um adolescente, de 17 anos, apreendido, depois de manterem um caminhoneiro, de 55 anos, morador de Campo Grande, refém durante um golpe do falso frente, em Rio Brilhante.

Conforme o site, Rio Brilhante em Tempo Real, policiais foram acionados pela filha da vítima, que conversava com o pai através de celular, momento em que ele foi surpreendido por homens que anunciavam assalto.

Agentes das delegacias Civil, Militar e Rodoviária Federal identificaram a ligação e passaram a realizar buscas na região até que, por volta das 11 horas, avistaram os suspeitos com a vítima na rodovia BR-163, entre Rio Brilhante e Douradina, próximo a ponte sobre o Rio Brilhante.

Os militares fizeram a abordagem e detiveram os dois suspeitos. Um deles estava armado com uma pistola calibre 9 mm, com 16 munições intactas.

Ainda segundo o site, a carreta da vítima, uma Scania, também foi recuperada pelos policiais, próximo ao trevo de acesso a Douradina, ainda na BR-163.

O veículo foi abandonado por outros dois comparsas da ação. Os dois suspeitos e arma foram encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante onde foram autuados.

GOLPE

De acordo com o motorista, ele teria entrado em contato com um número de telefone anunciado em aplicativo de frete. Em contato com o “contratante”, outro estado, este disse que tinha um frete de Rio Brilhante para Ladário, trabalho que foi aceito pelo caminhoneiro.

Ficando acertado que a vítima fosse até Rio Brilhante na manhã da segunda-feira (4), onde dois homens iriam lhe aguardar nas proximidades da BR-163 para levá-lo ao carregamento de matérias de um silo.

No local marcado, no entanto, o motorista foi rendido pelos dois suspeitos. Como estava falando com a filha no celular, o caminhoneiro conseguiu avisá-la sobre o crime.

Ao tentar correr pela estrada de chão, a vítima caiu, foi alcançado pelos ladrões e mantido refém, enquanto outros dois bandidos que estavam em um carro e dava apoio, fugiram levando a carreta em direção a Dourados.

Com chegada da Polícia os bandidos foram presos e a vítima liberada com alguns ferimentos no rosto, ao levar um soco de um dos suspeitos. Marcos e o adolescente foram autuados por roubo majorado pela restrição de liberdade da vitima. A polícia busca os outros dois suspeitos que abandonaram a carreta.