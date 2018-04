Evasão de divisas Dupla é presa com 38 mil dólares não declarados na fronteira Suspeitos foram presos em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai

Dois homens, de 27 e 34 anos, foram presos pelo crime de evasão de divisas, na tarde de ontem, na MS-164, em Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Eles tentaram entrar no país com 38.670 dólares sem os documentos de declaração e origem.

Durante fiscalização do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), policiais abordaram um veículo Honda CR-V, com placas de Campo Grande.

Em vistoria no carro e revista aos ocupantes do veículo, foram encontrados US$ 18.670,00 no bolso do motorista e US$ 20 mil no bolso do passageiro, o que convertido equivale a cerca de R$ 130 mil.

Questionados sobre os dólares, suspeitos informaram que o dinheiro seria levado até a Capital e que não tinham os documentos obrigatórios para portar a alta quantia.

Diante da situação, dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.