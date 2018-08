Tráfico de drogas Dupla é presa com mais de 100kg de maconha em carro

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) prenderam na tarde de sexta-feira (17), por volta de 17h30, dois homens em um veículo GM Classic, de cor prata e placas de São Paulo, carregado com 119,50 quilos de maconha.

As prisões ocorreram durante abordagem do bloqueio policial para fiscalização na região rural de Maracaju. Inicialmente, os homens disseram que transportavam produtos contrabandeados.

Durante a vistoria no porta-malas do veículo foram localizados vários volumes prensados do entorpecente.

Os homens disseram que foram contratados para transportar a droga até a cidade de Ribeirão Preto (SP). O passageiro do veículo foi identificado como militar do Exército Brasileiro, na condição de Desertor.

A ocorrência foi registrada e entregue na delegacia de Polícia Federal de Dourados para os procedimentos legais.