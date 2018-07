Dourados Dupla em Corsa branco teria executado homens em Sitioca

Foto: Osvaldo Duarte

Dois homens num GM Corsa teriam cometido o duplo homicídio registrado na noite desta terça-feira (17/7) na Comunidade Ouro Fino, região da Sitioca Campo Belo, em Dourados.

As informações foram repassadas por populares à polícia momentos depois do crime.

Apenas uma das vítimas foi identificada até o momento. Trata-se de Getúlio Vargas da Silva.

Conforme informações apuradas até o momento, os assassinos chegaram por trás do barraco e efetuaram vários disparos. Enquanto um dos corpos estava na parte externa do local, o outro encontrado do lado de dentro.

Os policiais encontraram ainda seis capsulas de munição calibre 38 próximo a Getúlio. Existe a possibilidade dos criminosos terem usado outra arma para matar a outra pessoa.

O caso é investigado.