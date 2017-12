Dupla encapuzada mantém família refém Mulher e duas crianças, uma de 14 e outra de 11 anos foram amarradas e amordaçadas, enquanto ladrões roubavam residência

Foto: André Barbosa/JPNEWS

A Polícia Militar de Três Lagoas prendeu na tarde de hoje, dois suspeitos de assaltar uma residência e manter uma família refém no bairro Santa Cecília, em Andradina (SP). Entre os reféns, que foram amarrados, havia duas crianças, uma de 14 anos e outra de 11 anos. Encapuzados e portando armas, a dupla furtou objetos e também uma camionete, que foi usada para fuga e transporte dos pertences.

De acordo com delegado títular da 2ª Delegacia de Polícia, Juvenal Martins, o assalto aconteceu por volta das 7h, em uma residência que fica próxima a casa de um dos envolvidos na ocorrência. A dupla [dois rapazes de 23 anos e 29 anos de idade] entrou na casa pela portad dos fundos e rendeu a proprietária, de 36 anos. Os criminosos amarraram as mãos e amordaçaram a mulher e dois filhos e os trancou num dos quartos. Quando a empregada chegou, tamparam seu rosto, mas, não a amarraram.

Após recolherem telefones celulares, roupas, jóias e equipamentos eletrônicos como TVs e impressora, carregaram a caminhonete. A família afirmou em depoimento à polícia, que havia um terceiro assaltante envolvido. A mulher conseguiu se soltar e ligar para seu esposo, que acionou a polícia. Na fuga, os assaltantes baterem o veículo e o abandonaram no bairro Jupiá, em Três Lagoas.

Testemunhas suspeitaram de dois rapazes que deixaram o veículo danificado na via e ligaram para a Polícia. Em buscas pela ruas próximas do local, os militares avistaram os dois suspeitos, que usavam as roupas recém roubadas da residência, em Andradina e acabaram detidos. Ambos foram reconhecidos tanto pelas testemunhas três-lagoenses, como as vítimas de Andradina.

Eles foram encaminhados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde foram interrogados pelo delegado Juvenal Martins. Apesar de usarem as roupas das vítimas, ambos disseram que não participaram do roubo e que apenas passavam pelo local e, por serem 'negros', foram abordados pelos policiais. Nenhum dos suspeitos portavam documentos e disseram nomes que a Polícia acredita ser falsos.

Os capuzes e as armas usadas no assalto, tampouco um terceiro suspeito de envolvimento no crime, ainda não foi localizado pela Polícia.