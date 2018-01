Confronto Dupla fica ferida em troca de tiros com a Polícia Militar

Foto: Osvaldo Duarte

Bruno Cavalcante, 20 anos, vulgo Queixinho, e Diego Cardoso Benites, ficaram feridos após troca de tiros com policiais da Ali (Agência Local de Inteligência), do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados, ocorrida no final da tarde desta segunda-feira, dia 29 de janeiro, na rua Clóvis Bevilaqua, na Vila Cachoeirinha, em Dourados.

As primeiras informações dão conta de que os militares tentaram abordar a dupla que estava em atitude suspeita e foram recebidos a tiros, o que foi revidado deixando Diego com um ferimento no nariz e Queixinho foi ferido com três tiros em uma das pernas.

A dupla foi socorrida por uma guarnição do Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital da Vida, onde está recebendo atendimento sob escolta Policial.

O comando da Polícia Militar informa que a operação ainda está em andamento, por isso não pode dar maiores detalhes, mas assim que seja encerrada fornecerá todas informações a Cerca do ocorrido.