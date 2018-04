Campo Grande Dupla furtou cerca de R$ 110 mil em materiais de construção Ladrões foram presos pela Polícia Civil com os produtos furtados

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (Derf) prendeu Ronaldo Alexandre dos Santos e Enio Carmago Costa, pelo furto de aproximadamente R$ 110 mil em produtos da loja de materiais de construção Leroy Merlin, em Campo Grande. Conforme divulgado ontem pela Polícia Civil, eles estavam com ferramentas e diversos outros produtos.

O caso veio à tona quando representantes da empresa procuraram a Derf para relatar o furto de duas ferramentas pesadas, dentre as quais um martelete Bosch e um rompedor Makita. Os policiais iniciaram as investigações e, durante checagem às imagens de câmeras de segurança, conseguiram identificar e localizar primeiro Ronaldo.

Com base nas informações colhidas, ao ser abordado, o homem confessou ter participado de no mínimo outros quatro furtos. No local havia R$ 20 mil em mercadorias de alto padrão e mais R$ 10 mil em produtos utilizados na construção de uma edícula aos fundos do imóvel.

De lá, ele encaminhou os policiais até à casa do comparsa Enio, onde foi recuperado R$ 80 mil em materiais. Os autores tinham produtos como janelas, azulejos, metais e sanitários. Foi preciso dois caminhões para recolher os produtos e encaminhar de volta para a loja.