Amambai Dupla morre após troca de tiros com policiais do DOF

Dois homens ainda não identificados e supostos batedores de tráfico de drogas morreram em troca de tiros com policiais do DOF na tarde deste sábado. O caso ocorreu nas imediações de Amambai.

Conforme boletim de ocorrência, policiais do DOF receberam denúncia anônima de que um veículo Fiat Strada possivelmente carregado com drogas seguia pela MS-386, sentido MS-180 e tinha dois batedores, em motocicletas.

Com características dos supostos traficantes, policiais foram para o local e se depararam com os motociclistas informados na denúncia. A dupla, ao avistar a viatura, empreendeu fuga.

Foi iniciado acompanhamento tático e os acusados abandonaram as motos e adentraram matagal. Um deles, segundo boletim de ocorrência, efetuou disparo contra os policiais.

Os agentes se dividiram e passaram a procurar pelos acusados. Foram encontrados e foi dada ordem para que colocassem as mãos na cabeça.

Nenhum deles obedeceu e conforme a ocorrência, os policiais avistaram que a dupla portava arma de fogo do tipo revólver. Os autores efeturaram disparos contra a equipe policial, que revidou.

Um dos autores foi atingido com um tiro no tórax. Segundo o boletim de ocorrência, ele portava um revólver da Marca Taurus, Calibre 38, oxidado, municiado com seis munições, sendo duas intactas, três deflagradas e uma picotada (falhou).

O segundo homem também foi atingido no tórax, por dois disparos. Ele também portava, de acordo com o boletim, um revólver, porém da Marca Rossi, Calibre 38, oxidado, municiado com cinco munições, sendo três intactas e duas deflagradas.

Como estavam numa região sem comunicação de rádio e de celular, distante de aproximadamente 80 km da cidade, os próprios policiais fizeram socorro da dupla e os ecaminhou até o Hospital Regional da cidade de Amambai.

Segundo a ocorrência, após os supostos batedores darem entrada no hospital, os policiais foram informados pelo médico plantonista que a dupla não resistiu aos ferimentos vindo a óbito. Nenhum deles portava documento. O caso foi encaminhado para a Defron para ser investigado.