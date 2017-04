Vila Bandeirantes Durante assalto, agressões e ameaça de morte vítimas reagem e criminoso acaba preso

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Homens de 28 e 35 anos são feitos reféns e agredidos a coronhadas durante assalto. As vítimas reagiram e um dos ladrões foi preso. O fato ocorreu na madrugada desta segunda-feira (17), na Vila Bandeirantes, em Campo Grande.

Cezar Augusto Zaguine Toledo (26), conhecido com Magrinho, foi preso após tentativa de fuga. O comparsa dele conseguiu escapar. Segundo o registro de ocorrência, a Polícia Militar fazia rondas na região, quando foi informada por testemunhas de que havia uma briga. No local, a equipe ouviu disparo de arma de fogo e ao ver pessoas em luta corporal ae aproximou quado duas pessoas empreenderam fuga, e Cezar acabou sendo preso.

Durante interrogação policial doutras duas pessoas foram encontradas, a polícia descobriu que eram vítimas e que o caso se tratava de uma ocorrência de roubo. As vítimas relataram que saíam de casa, na Rua José Lacava em um veículo GM Cobalt, quando foram abordadas pelos dois homens, um deles Cezar que empunhando uma arma obrigou as vítimas a entrarem no banco traseiro do veículo.

Enquanto um dos bandidos assumiu a direção. Elas foram agredidas a coronhadas e ameaçadas de morte. Os assaltantes diziam que levariam o carro e matariam os dois.

Depois do bandido rodar por algumas quadras, as vítimas reagiram e entraram em luta com os assaltantes dentro do veículo. Houve disparo de arma de fogo e a polícia foi acionada. Cezar foi preso em flagrante com joias – uma corrente e dois anéis - que tinha roubado das vítimas. O comparsa dele, identificado apenas como Robertinho, conseguiu fugir.