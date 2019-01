Aquidauana Durante bebedeira, homem mata enteado com facada

Manoel Roja de Lima, 19 anos, foi assassinado com uma facada no tórax, na noite de ontem (27) em residência localizada no bairro Nova Aquidauana. O principal suspeito de cometer o crime é o padrasto Mauricio Marques, 35 anos, que está foragido.

Segundo o boletim de ocorrência, os dois ingeriam bebidas alcoólicas durante um churrasco de família quando começaram a discutir.

Ao verificar a situação, a mãe encontrou Manoel caído na varanda já ferido. Enquanto isso, Mauricio fugiu deixando a arma usado no crime – uma faca de açougueiro, com lamina de 30 centímetros - em cima da mesa.

Os bombeiros e a polícia foram chamados, mas quando chegaram no local o jovem já estava morto.

A polícia continua a procura do suspeito.