Dourados Durante bebedeira, jovem chama colega de 'jack' e acaba espancado com pedaço de concreto Jovem foi socorrido e levado em estado grave ao Hospital da Vida

Foto: Osvaldo Duarte/Dourados News

Desentendimento durante bebedeira em grupo terminou com um jovem ferido com golpes de barra de concreto na cabeça. O caso ocorreu em Dourados e Victor Matheus Marques Holanda, 18, precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital da Vida com ferimentos graves.

O autor do atentado, Dirceu Batista de Souza, 53, acabou preso por uma equipe da Guarda Municipal próximo ao Terminal Rodoviário Renato Lemes Soares.

De acordo com a ocorrência, os dois bebiam na companhia de outras pessoas num lava-rápido desativado localizado na rua Alberto Maxwell, na Vila Maxwell, quando o jovem teria chamado o homem de ‘Jack’ – termo usado para classificar presos acusados de estupro.

Dirceu não teria gostado e, em posse da barra de concreto, desferiu vários golpes contra a cabeça do rapaz.

Ao perceber que a Guarda se deslocava para atender a ocorrência, tentou fugir do local, porém, foi preso em seguida e encaminhado ao 1º Distrito Policial de Dourados. Lá, acabou autuado em flagrante pela tentativa de homicídio.