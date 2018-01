Sidrolândia Durante briga genro é esfaqueado pelo sogro

Foto: SIDROLÂNDIA NEWS

Jovem de 26 anos foi vitima de tentativa de homicídio por volta das 21h00 da noite de ontem segunda-feira (02).

Policiais Militares foram acionados para atender uma ocorrência de uma tentativa de homicídio no assentamento Capão Bonito 1.

Conforme registro a vitima identificada como Fabrício Ovelar de 26 anos estava com o sogro quando iniciou uma discussão e foi esfaqueado no abdome.

Em rondas pelo assentamento foi encontrada a esposa da vitima que disse não ter presenciado a briga, mas que o pai afirmou ter esfaqueado seu esposo após ser agredido no rosto.

Fabrício que foi encontrado pela população caído na frente de um lote foi socorrido pela Equipe do Corpo de Bombeiros. O ferimento deixou parte do intestino exposto e após atendimento no hospital local foi encaminhado para Campo Grande.