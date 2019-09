ITAHUN Durante briga, homem quebra tudo em casa e é contido pela mulher a pauladas Caso aconteceu neste domingo (22) no interior de MS

Foto: Reprodução

Briga entre casal terminou em caso de polícia em Dourados, nesse domingo (22), isso após a esposa reagir a uma agressão. Segundo a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Dourados (Depac), o marido precisou até de socorro à Unidade de Pronto Atendimento, após levar umas pauladas e ficar com a cabeça lesionada, informou o boletim de ocorrência.

O caso aconteceu no distrito de Itahum, populares ouviram discussão, na ocasião um homem de 35 gritava alto com a esposa de 38, e durante a discussão o homem quebrou a televisão da casa, até mesmo um veículo do casal foi danificado pela reação violenta do homem, que segundo a polícia, puxou a mulher pelos cabelos e pelos braços, com isso, a vítima reagiu, em posse de um pedaço de pau, atingiu a cabeça do companheiro.

Golpeado, o homem teve de ser encaminhado ao poste de saúde, na sequência foi encaminhado à delegacia do município.

De acordo com a polícia, nem o marido, nem a esposa quis prestar queixa contra a violência mútua. O caso foi encaminhado à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM ) como Ameaça (Violência Doméstica) e Lesão Corporal Dolosa.