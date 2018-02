Homicídio Durante briga, morador de rua é morto a facada no centro de Campo Grande Vítima andou uma quadra em busca de ajuda, até cair perto de livraria

Briga entre moradores de rua terminou com Diogo Henrique da Silva, de 26 anos, assassinado com uma facada no tórax na madrugada desta sexta-feira, no centro de Campo Grande, em uma área frequentada por usuários de drogas. O autor foi identificado apenas como Corumbá, e está foragido.

A vítima tinha diversas passagens pela polícia e, inclusive, na tarde de ontem havia sido denunciada por esfaquear um desafeto na mão. Entretanto, a Polícia Civil não considera, pelo menos por enquanto, que os casos possam estar relacionados.

Segundo o delegado Rodrigo Alencar Machado Camapum, plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro, Diogo foi atacado em frente à praça da Igreja Santo Antônio, e andou um quarteirão em busca de socorro.

Ele caiu na entrada de uma livraria na 14 de Julho, coberto de sangue. Foram apreendidas duas facas, uma perto do rapaz, com vestígios de sangue, e outra no cruzamento da Rua Quinze de Novembro, na frente da Praça Ary Coelho. "A vítima também portava outra faca na cintura. Parece que estes moradores de rua costumam andar armados", disse o delegado.

Uma testemunha que mora em prédio nas imediações flagrou a ação e tentou auxiliar a vítima, mas sem sucesso. Tudo indica que foi apenas uma facada no tórax, que causou um corte de aproximadamente três centímetros. "Já identificamos um possível autor. Com o que foi apurado até agora, parece que o crime foi resultado de uma discussão de momento, e não algo planejado", pontuou o delegado.