Durante confraternizaÃ§Ã£o adolescente leva tiro na cabeÃ§a e seu estado Ã© grave

Jardim Itamaracá Durante confraternização adolescente leva tiro na cabeça e seu estado é grave

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um Adolescente de 17 anos, que teve sua identidade mantida em sigilo, foi socorrido em estado grave após ser atingido com tiro no cabeça na madrugada desta sexta-feira (31). O fato aconteceu durante uma festa, na Rua Açaí, no Jardim Itamaracá, em Campo Grande.

De acordo com a Polícia Civil, o garoto foi baleado após uma confusão na casa, onde ocorria a confraternização. Ainda não se sabe se a vítima foi atingida por engano. Após o crime, os suspeitos fugiram. Um deles já foi identificado.

Segundo a polícia o garoto é 'ficha limpa' e não tem passagem pela polícia. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa.

A Santa Casa informou nesta manhã que o adolescente está na área amarela do hospital (como se fosse a UTI), e o seu estado de saúde é gravíssimo.